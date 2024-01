E Bon Aktie: Kursausbruch – aber in welche Richtung?

Basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt die technische Analyse, dass die Ebon derzeit als "Neutral" einzustufen ist. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,17 HKD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (0,166 HKD) um -2,35 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 0,16 HKD zeigt eine Abweichung von +3,75 Prozent. Somit wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die Einschätzung der Stimmung bezüglich der Aktienkurse basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der öffentlichen Meinung. In diesem Fall zeigen die sozialen Plattformen eine neutrale Stimmung gegenüber der Ebon-Aktie. Die Nutzer haben in den vergangenen Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert, was zu der Einstufung "Neutral" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurden in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt. Weder die Stimmungslage noch die Kommunikationsfrequenz haben sich signifikant geändert, weshalb die Aktie auch in diesem Aspekt als "Neutral" bewertet wird.

In fundamentalen Zahlen betrachtet, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 16, was bedeutet, dass die Börse 16,17 Euro für jeden Euro Gewinn von Ebon zahlt. Dies ist 66 Prozent weniger als der branchenübliche Wert von 47. Daher wird die Aktie auf Grundlage des KGV als "Gut" und unterbewertet eingestuft.

Insgesamt ergibt sich für die Ebon-Aktie somit eine Bewertung von "Neutral" auf technischer, Stimmungs- und Kommunikationsebene sowie eine Einschätzung als "Gut" auf fundamentalen Grundlagen.