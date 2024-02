E Bon Aktie: Geht das wirklich noch so weiter?

Der Aktienkurs des Unternehmens Ebon hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -9,27 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche im Durchschnitt um -9,92 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Ebon eine Outperformance von +0,65 Prozent im Branchenvergleich erreicht hat. Der "Industrie"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von -8,34 Prozent im letzten Jahr, und Ebon lag 0,93 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Branchen- und Sektorvergleich erhält Ebon ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Ebon bei 0,163 HKD inzwischen +1,88 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Über die vergangenen 200 Tage betrachtet beläuft sich die Distanz zum GD200 auf +1,88 Prozent, weshalb die Einstufung auch hier "Neutral" lautet. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Im Hinblick auf die fundamentale Analyse gilt die Aktie von Ebon als unterbewertet, gemessen am Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Das KGV liegt mit 16,88 insgesamt 63 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Segment "Handelsunternehmen und Distributoren", der 45,84 beträgt. Aufgrund dieser Bewertung erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse eine "Gut"-Einstufung.

In Bezug auf die Dividende beträgt die aktuelle Dividendenrendite für Ebon bezogen auf das Kursniveau 2,99 Prozent und liegt damit 1,97 Prozent unter dem Mittelwert (4,97) für diese Aktie. Daher erhält Ebon eine "Schlecht"-Bewertung für ihre Dividendenpolitik von den Analysten.