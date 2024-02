E Bon Aktie: Es geht auch anders!

Der Aktienkurs von Ebon zeigt im Vergleich zur Industriebranche eine Rendite von -9,27 Prozent, was mehr als 1 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche verzeichnet ebenfalls eine mittlere Rendite von -9,7 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei Ebon mit 0,43 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet hat Ebon eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte in diesem Zeitraum kaum Veränderungen, weshalb das langfristige Stimmungsbild ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ebon liegt derzeit bei 16, was bedeutet, dass die Börse 16,88 Euro für jeden Euro Gewinn von Ebon zahlt. Dieser Wert liegt 63 Prozent unter dem Durchschnitt der Branche, was darauf hinweist, dass die Aktie unterbewertet ist und daher als "Gut" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der Ebon-Aktie zeigt einen Wert von 0 für die letzten 7 Tage, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI bestätigen diese Überverkauft-Einschätzung, was zu einem Gesamtrating von "Gut" führt.