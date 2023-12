E Bon Aktie: Bloß aufpassen!

Die Stimmung unter den Anlegern für die Aktie von Ebon war in den letzten zwei Wochen neutral, wie aus den Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien hervorgeht. Auch in den letzten Tagen gab es keine signifikanten positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Basierend auf diesem Stimmungsbild hat die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung erhalten, so das Anleger-Stimmungsbarometer.

In Bezug auf die Dividendenpolitik erhält Ebon heute eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs derzeit bei -3,08 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche liegt.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt wird die Aktie von Ebon als unterbewertet angesehen. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 6,46 liegt der Abstand zum Branchen-KGV bei 48,53 Prozent. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis.

Betrachtet man die Performance der Aktie in den letzten 12 Monaten im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche, so ergibt sich eine Underperformance von -25,5 Prozent für Ebon. Sowohl im Branchenvergleich als auch im Sektorvergleich führt dies zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

