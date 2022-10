E-Bike-Leasing über mein-dienstrad.de: Dank hochwertiger Akkus und regelmäßiger Inspektionen sicher fahren

Oldenburg (ots) -Die Nachfrage nach komfortablen E-Bikes ist ungebrochen hoch. Doch die Anschaffung eines hochwertigen Rades mit Elektromotor kann ins Geld gehen. Kein Wunder, dass der ein oder andere darüber nachdenkt, auf ein vermeintlich günstiges Modell auszuweichen. Ein niedriger Preis hierbei kann aber Qualitätseinbußen bei diversen Bauteilen, wie dem Akku, bedeuten. Dieser kann sich beispielsweise bei mangelhafter Verarbeitung entzünden und immensen Schaden anrichten. "Das Dienstrad-Leasing über mein-dienstrad.de bietet hier gleich zwei Vorteile. Zum einen können sich viele Arbeitnehmer dank der günstigen Leasingraten problemlos hochpreisige Räder leisten, die über einen Qualitätsakku verfügen. Zusätzlich sind in unseren Servicepaketen umfangreiche Inspektionen enthalten, sodass Schäden am Akku frühzeitig entdeckt werden können", argumentiert Marcel Nothnagel, Geschäftsführer von mein-dienstrad.de.Der Akku eines E-Bikes als wichtiger QualitätsfaktorDer Akku eines E-Bikes ist dessen Herzstück und trägt wesentlich zur Wertigkeit des Rades bei. Eine hochwertige Verarbeitung und die regelmäßige Inspektion sollten dabei für jeden E-Bike-Fahrer selbstverständlich sein, denn in dem elektronischen Antrieb steckt jede Menge Power, die oftmals unterschätzt wird. Die meisten Akkus eines E-Bikes bestehen heute aus dutzenden leistungsfähigen Lithium-Ionen-Akkus, die über ein Batterie-Managementsystem miteinander verbunden sind. Dieses System soll eigentlich ein Entzünden vermeiden, doch Schäden oder eine minderwertige Verarbeitung können zum Versagen führen. Aufgrund der hohen Energiedichte in einem Akku kann es dann zu einer Selbstentzündung kommen.Doch das Risiko lässt sich minimieren, indem Radfahrer Wert auf einen hochwertigen Akku legen und diesen regelmäßig von Experten prüfen lassen. E-Bikes mit entsprechenden Akkus kosten jedoch mehrere tausend Euro und sind für viele Menschen nicht finanzierbar. Ein Dienstrad-Leasing über mein-dienstrad.de bietet hier eine komfortable Lösung. Das gewünschte Fahrrad wird in kleinen Nutzungsraten bezahlt, sodass die finanzielle Belastung gering bleibt. Ersparnisse von bis zu 40 Prozent gegenüber dem Direktkauf sind möglich. Die Ratenzahlung erfolgt bequem über die Gehaltsabrechnung per Entgeltumwandlung. Dank der seit 01. Januar 2022 geltenden 0,25 %-Versteuerung wird das Dienstrad-Leasing zusätzlich von staatlicher Seite unterstützt.Der Leasingzeitraum erstreckt sich meist über drei Jahre. Dies bedeutet, dass ein Arbeitnehmer nach Ablauf der drei Jahre das nächste E-Bike leasen kann. Teilnehmende Arbeitnehmer kommen somit beständig in den Fahrgenuss eines hochmodernen Rades, das den neuesten Anforderungen an Technik und Sicherheit entspricht.Servicepakete von mein-dienstrad.de für zusätzliche SicherheitWas viele nicht wissen: Ein Dienstrad kann sowohl auf dem Weg zur Arbeit als auch in der Freizeit gefahren werden. Als Gebrauchsgegenstand ist das E-Bike somit kontinuierlich starken Belastungen und Wettereinflüssen ausgesetzt. Kommt es zu einem Sturz sind Schäden am Akku von außen kaum zu erkennen und bergen ein Gefahrenpotenzial. Umso wichtiger ist es, den Akku und weitere Verschleißteile regelmäßig auf ihre Funktionsfähigkeit überprüfen zu lassen.mein-dienstrad.de bietet aus diesen Gründen verschiedene günstige Servicepakete an, die im Schadensfall einen umfangreichen Schutz ohne zusätzliche Kosten bieten. Die Basisversicherung besteht dabei aus einer Fahrrad-Vollkasko ohne Selbstbeteiligung. Der Verschleiß des Akkus wird davon ebenso abgedeckt, wie Unfallschäden oder Diebstahl. Ergänzende Servicepakete mit regelmäßigen Inspektionen und inkludierter UVV Prüfung gewährleisten, dass selbst kleine Schäden am Akku oder anderen Elementen des Fahrrads frühzeitig erkannt werden und dadurch kein Sicherheitsrisiko entsteht.Natürlich wirkt sich auch das Nutzerverhalten auf die Sicherheit des Akkus aus. "Gerade beim unsachgemäßem Laden oder Lagern können Schäden am Akku entstehen", erklärt Nothnagel. Akkus reagieren empfindlich auf Kälte, Feuchtigkeit und direkte Sonneneinstrahlung - entsprechend sollte der Akku an einem geschützten Ort aufbewahrt werden. Vermieden werden sollte außerdem das unbeaufsichtigte Laden über Nacht. Sicherer ist es, den Akku in Sichtweite auf einer feuerfesten Unterlage mit ausreichendem Abstand zu leichtentzündlichen Materialien zu laden. "Mit dem Dienstrad-Leasing eines E-Bikes über mein-dienstrad.de und der regelmäßigen Inanspruchnahme der Serviceleistungen steht dem sicheren Fahrvergnügen nichts im Weg", so Marcel Nothnagel.Über mein-dienstrad.demein-dienstrad.de gehört zu den führenden Anbietern im Bereich Dienstradleasing und ist eine Marke der baron mobility service gmbh mit Sitz in Oldenburg. Seit 2012 bietet das Unternehmen individuelle Leasing-Modelle für Arbeitgeber. Arbeitnehmer fahren ihr Wunschrad nach Wahl. Bezieht der Mitarbeiter das Dienstrad per Gehaltsumwandlung, profitiert er von einer steuerlichen Förderung über die 0,25%-Regelung und darf sein Rad für private Touren nutzen. Bei zahlreichen Unternehmen - darunter Konzerne wie die Bayer AG und Henkel - ist Dienstrad-Leasing bereits im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements fest etabliert. Diese klimaschonende Fortbewegung ist für Unternehmen jeder Größe sowie für Selbstständige und Freiberufler möglich. mein-dienstrad.de beschäftigt rund 50 Mitarbeiter, arbeitet bundesweit mit über 4.000 relevanten Fachhändlern zusammen und ist markenunabhängig. Zudem unterstützt das Unternehmen Forschungsprojekte zur nachhaltigen Mobilität im Straßenverkehr in Kooperation mit der Universität Oldenburg und weiteren Hochschulen, um den Radverkehr mithilfe digitaler Innovationen insgesamt attraktiver zu machen. www.mein-dienstrad.de