E-Auto-Hersteller ELARIS macht AvD Mitgliedern attraktive Angebote

Grünstadt (ots) -- Ab rund 61 Euro pro Monat mobil: Attraktive Konditionen für AvD Mitglieder- Laufzeiten bis 48 Monate und 30.000 km pro Jahr - immer ohne Anzahlung- Drei Fahrzeugmodelle zur Wahl: PIO, DYO und BEODer Automobilclub von Deutschland (AvD) und die ELARIS AG, der junge deutsche Hersteller von Elektrofahrzeugen, machen AvD Mitglieder jetzt besonders günstig mobil. Dazu können Club-Mitglieder zwischen drei Fahrzeugbaureihen, zwei Leasingmodellen sowie Vertragslaufzeiten zwischen 24 und 48 Monaten mit jährlichen Fahrleistungen zwischen 10.000 und 30.000 Kilometern wählen. Die Auslieferung und die technische Betreuung erfolgen über die deutschen Euromaster-Stationen.Das Leasing seiner Fahrzeuge ermöglicht ELARIS ohne Leasing-Sonderzahlung. Allerdings ist die E-Auto-Förderprämie (4.500 Euro) in die jeweilige Leasingrate bereits eingerechnet, weshalb diese in der Kaufabwicklung vom Leasingnehmer an ELARIS weiterzureichen ist. Zur Wahl stehen AvD Mitgliedern im Privatleasing zwei Tarifmodelle: Bei der Variante "Leasing" ist bereits die Beantragung der THG-Quote inkludiert, während der Tarif "Leasing+" als Full-Option-Leasing ausgestaltet ist und zusätzlich zur THG-Quote auch die Vollkasko-Versicherung des Fahrzeugs, Überführungskosten und Zulassungskosten berücksichtigt.PIODer kleine wendige Zweisitzer ist ideal für den Stadtverkehr. Mit seinen superkompakten Abmessungen kann der ELARIS PIO auch die kleinsten Parklücken nutzen. An Sicherheitsfeatures sind ABS, Fahrer-Airbag, Rückfahrkamera und Park-Distance-Control stets an Bord, während eine Klimaanlage, ein Stereo-System, elektrische Fensterheber, elektrisch einstellbare Außenspiegel, Bluetooth und ein 8,3-Zoll-Touchscreen für Navigation und Entertainment dem Komfort zugutekommen. Bei einer Nutzung im Stadtverkehr beträgt die Reichweite des bis zu 102 km/h schnellen PIO rund 255 Kilometer. Innerhalb einer Stunde sind 31 Kilometer an einer Haushaltssteckdose nachgeladen und um den Lithium-Ionen-Akku (27 kWh) von null wieder komplett aufzuladen, reichen acht Stunden Ladezeit. Die Leasingrate des PIO bei zweijähriger Laufzeit und 10.000 Kilometer jährlicher Fahrleistung beträgt nur 60,33 Euro im Monat, die "Leasing+"-Rate starten bei 133,20 Euro.Als supergünstig sich der PIO auch für jene AvD Mitglieder, die lieber kaufen statt leasen: Einschließlich der E-Auto-Förderprämie ist das kompakteste ELARIS-Modell bereits ab 13.240 Euro einschließlich Überführungskosten zur ausliefernden Euromaster-Filiale zu haben.DYOMit ähnlich kompakten Abmessungen, aber einer gehobenen Ausstattung ist der ELARIS DYO ein bisschen wie der größere Bruder des PIO. Auch der DYO ist als zweisitziges City-Mobil ausgelegt. Mit seinem größeren ternären Lithium-Ionen-Akku (31,8 kWh) bietet der DYO eine NEFZ-Reichweite von bis zu 300 Kilometern und mit einer Höchstgeschwindigkeit von 110 km/h kann der DYO entspannt auf der Autobahn im Verkehr mitschwimmen. Die Sicherheitsausstattung wurde hier unter anderem um einen Beifahrer-Airbag, ein Bremsassistent-System, eine Reifendrucküberwachung, eine Diebstahlwarnanlage und LED-Hauptscheinwerfer ergänzt. Außerdem sorgen eine elektrische Servolenkung, eine Sprachsteuerung, das auf 12,3 Zoll gewachsene Zentraldisplay mit Touch-Funktion, Radio und USB-Anschluss sowie mit veganem Leder aus Pflanzenfasern bezogene Sitze in Kombination mit stylishen Interieurleisten im Aluminium- und Carbon-Look für hohen Komfort und Wohlfühl-Ambiente.Der DYO lässt sich auch mit bis zu 20 kW an einer Gleichstrom-Stromquelle aufladen und benötigt dann lediglich 45 Minuten, um den Ladestand von 30 auf 80 Prozent zu erhöhen. Mit Wechselstrom steigt der Akku-Füllstand innerhalb von sechs Stunden von fünf auf 80 Prozent. Das Leasing des DYO startet ab 53,99 Euro (24 Monate, jährlich 10.000 km), in der Full-Option-Variante "Leasing+" beträgt die Monatsrate ab 143,73 Euro.Alternativ können AvD Mitglieder den DYO auch zu besonders attraktiven Konditionen kaufen: Statt des Listenpreises von 24.900 Euro werden AvD Mitglieder lediglich 19.690 Euro in Rechnung gestellt. Durch die E-Auto-Förderprämie ist der DYO effektiv zu Preisen ab 15.190 Euro verfügbar - auch hier inklusive der Überführungskosten.BEONeben den beiden City-Mobilen zählt mit dem BEO auch ein ausgewachsenes Mittelklasse-SUV zur Produktpalette von ELARIS. Mit einer Länge von rund 4,70 Metern, eine Breite von gut 1,90 Metern und einer Höhe von knapp 1,70 Metern ordnet sich der ELARIS BEO zwischen Audi Q4 etron und Mercedes-Benz EQC ein. Der BEO verfügt über eine Vollausstattung, zu der neben Laser-Licht, Spurhalte-Assistent, Tempomat mit Abstandsregelung (ACC), Verkehrszeichenerkennung, Front- und Rückfahrkamera, automatischer Parkassistent auch Klimaautomatik, Privacy-Verglasung, Navigationssystem, Hifi-Surround-System, Sprachsteuerung oder das kabellose Laden des Smartphones gehören. Die mit veganem Leder bezogenen Sitze lassen sich vorne nicht nur beheizen, sie verwöhnen zudem mit einer Belüftung sowie einer Massage-Funktion. Der effiziente Elektromotor leistet 150 kW (204 PS) und lässt den BEO rasch seine Höchstgeschwindigkeit von 150 km/h (abgeregelt) erreichen. Der Lithium-Ionen-Akku mit 72 kWh ermöglicht Reichweiten zwischen 400 und 456 Kilometern nach WLTP-Messung. Auch der BEO kann über eine Wechselstromquelle oder per Gleichstrom geladen werden. An einer Gleichstrom-Ladestation mit 100 kW-Ladeleistung tankt der BEO innerhalb von 30 Minuten von 20 auf 80 Prozent nach. Mit Wechselstrom bei 11 kW lädt der entleerte Lithium-Ionen-Stromspeicher innerhalb von nur sechseinhalb Stunden von null auf 100 Prozent. Attraktiv gestalten sich auch die Leasingraten des BEO, die bei 413,07 Euro bei vier Jahren Laufzeit und jährlich 10.000 Kilometern Fahrleistung starten, mit der Option "Leasing+" ist der BEO ab 525,64 Euro pro Monat verfügbar.Auch AvD Mitgliedern, die das Mittelklasse SUV BEO lieber kaufen und nicht leasen möchten, macht ELARIS ein überaus attraktives Angebot. Gegenüber dem Bruttolistenpreis von 47.290 Euro sinkt der Barkaufpreis für AvD Mitglieder auf schlanke 42.100 Euro. Durch Einrechnung der E-Auto-Förderprämie ist der ELARIS BEO unter dem Strich ab 37.600 Euro am gewünschten Euromaster-Standort abholbereit.Bei ELARIS profitieren auch Nicht-Mitglieder vom AvDUnd auch wer (noch) kein AvD Mitglied ist und sich für ein Elektroauto von ELARIS entscheidet, kann sich freuen: Bei allen Neufahrzeugen von ELARIS ist für Privatkunden eine AvD HELP PLUS Mitgliedschaft für die ersten beiden Jahre, beim SUV-Modell BEO sogar für die ersten fünf Jahre serienmäßig mit dabei.AvD - Die Mobilitätsexperten seit über 120 JahrenAls traditionsreichste automobile Vereinigung in Deutschland bündelt und vertritt der AvD seit 1899 die Interessen der Autofahrer. Am 11. Juli 1926 veranstaltete der AvD auf der AVUS in Berlin den 1. Großen Preis von Deutschland, für dessen Austragung er bis heute über 75-mal als sportlicher Ausrichter verantwortlich war. Seit der Saison 2021 setzt der AvD im Opel e-Rally Cup mit dem AvD Young Talent Team ein eigenes, vollelektrisches Wettbewerbsauto ein. In den Jahren 2021 und 2022 fungierte der AvD zudem als sportlicher Ausrichter und Sportorganisator der DTM. Mit seiner breiten Palette an Services wie der weltweiten Pannenhilfe, einschließlich einer eigenen 24/7-Notrufzentrale im Haus, weltweitem Auto- und Reiseschutz, Fahrertrainings sowie attraktiven Events unterstützt der AvD die Mobilität seiner Mitglieder und fördert die allgemeine Verkehrssicherheit. Das Gründungsmitglied des Automobilweltverbandes FIA (Fédération Internationale de l'Automobile) betreut seine rund 1,4 Millionen Mitglieder und Kunden ebenso persönlich, wie individuell in allen Bereichen der Mobilität und steht für Leidenschaft rund ums Auto.Über ELARISELARIS ist ein zu 100 % deutsches Unternehmen mit Sitz in Grünstadt, das in China bei leistungsfähigen Marktführern mit langjährigem Know-how hochwertige Elektrofahrzeuge fertigen lässt. ELARIS bringt so bezahlbare und hochwertige Elektromobilität nach Europa, die Fahrspaß, Nachhaltigkeit und State-of-the-Art-Technologie vereint. Neben innovativen E-Fahrzeugen bietet ELARIS zudem verschiedene Infrastrukturangebote und Ladesäulen an. Weitere Informationen finden sich unter: www.elaris.eu