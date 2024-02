EZGO Technologies Aktie: Viel fehlt nicht mehr!

Die technische Analyse von Ezgo-Aktien zeigt gemischte Signale. Der 200-Tage-Durchschnitt deutet auf einen Abwärtstrend hin, da der aktuelle Wert von 0,91 USD deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 0,108 USD liegt. Dies entspricht einer Abweichung von -88,13 Prozent. Daher erhält Ezgo eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Grundlage.

Jedoch zeigt der 50-Tage-Durchschnitt einen positiven Trend, da der letzte Schlusskurs von 0,1 USD über dem gleitenden Durchschnitt liegt, was einer Abweichung von +8 Prozent entspricht. Daher erhält Ezgo in diesem Fall ein "Gut"-Rating. Insgesamt wird Ezgo auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

In Bezug auf Sentiment und Buzz hat sich die Stimmung für Ezgo in den letzten Wochen kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war ebenfalls unauffällig, wodurch Ezgo eine weitere "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Anleger waren größtenteils neutral oder positiv eingestellt, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Aktie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt ebenfalls gemischte Signale. Der 7-Tage-RSI von 25 Punkten deutet darauf hin, dass Ezgo momentan überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch keine überkaufte oder überverkaufte Situation, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Ezgo daher mit "Gut" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.