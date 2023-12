EZGO Technologies Aktie: Davon kann keine Rede sein!

Die Anleger haben in den letzten zwei Wochen überwiegend positive Bewertungen für die Aktie von Ezgo in den sozialen Medien abgegeben, so die Auswertung der Redaktion. Gleichzeitig wurden in den vergangenen Tagen hauptsächlich negative Themen rund um den Wert diskutiert, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung der Anleger-Stimmung führt.

Die Diskussionsintensität der Aktie von Ezgo im Netz war in den vergangenen Monaten eher gering, was zu einer schlechten Bewertung in diesem Bereich führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte laut Messung kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer neutralen Einschätzung führt. Insgesamt wird Ezgo daher als "schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Ezgo-Aktie am letzten Handelstag bei 0,103 USD lag, was einem Unterschied von -91,12 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (1,16 USD) entspricht. Dies führt zu einer "schlechten" Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem letzten Schlusskurs von 0,11 USD unter dem gleitenden Durchschnitt, was ebenfalls zu einer "schlechten" Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt für die Ezgo-Aktie einen RSI7-Wert von 63,89 und einen RSI25-Wert von 48,8, was zu einer insgesamt neutralen Empfehlung auf dieser Basis führt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Einschätzung der Ezgo-Aktie auf verschiedenen Ebenen, wobei die Anleger-Stimmung als neutral, die Diskussionsintensität und Stimmungsänderung als schlecht und die technische Analyse ebenfalls als schlecht bewertet werden. Der Relative Strength-Index zeigt ebenfalls eine neutrale Empfehlung.