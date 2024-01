EZGO Technologies Aktie: Da braut sich was zusammen!

Der Relative Strength Index, oder RSI, ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tagen als RSI25) auf einen Wert zwischen 0 und 100 normiert. Der Ezgo-RSI von 100 führt zu einer Bewertung als "Schlecht", während der RSI25 bei 62 liegt und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Schlecht".

In den letzten beiden Wochen wurde Ezgo von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Auch die Diskussionen der letzten Tage haben vorwiegend positive Themen rund um den Wert behandelt. Insgesamt lässt sich daher die Anleger-Stimmung als "Gut" einstufen, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung führt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt eine Einstufung als "Schlecht", da der GD200 bei 1,06 USD liegt und der Aktienkurs (0,099 USD) um -90,66 Prozent darüber liegt. Der GD50 der letzten 50 Tage beträgt 0,1 USD, was einer Abweichung von -1 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt liegt daher eine Einstufung als "Neutral" vor.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie werden neben Analysen aus Bankhäusern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet beeinflusst. Die Beitragsanzahl und die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Untersuchung von Ezgo zeigt eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist jedoch negativ, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von Ezgo bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Bewertung "Schlecht".