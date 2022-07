Die EZB-Entscheidung naht!

Zuvor hatte EZB-Präsidentin Christine Lagarde eine Erhöhung um 0,25 Prozentpunkte in Aussicht gestellt. Der Beschluss wird voraussichtlich am heutigen Donnerstag fallen. Nach Angaben von Insidern denkt die Europäische Zentralbank (EZB) bei der bevorstehenden Zinswende über einen kräftigen Schritt nach oben nach, um die galoppierende Inflation zu dämpfen. Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, wird bei der Sitzung am Donnerstag eine mögliche… Hier weiterlesen