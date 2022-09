EXKLUSIV: Wix bringt Wix Portfolio auf den Markt, um professionelle Online-Portfolios zu erstellen und zu verwalten

Wix.com Ltd (NASDAQ: WIX), eine globale SaaS-Plattform, hat sein neues Produkt zur schnellen Erstellung professioneller Online-Portfolios oder Wix Portfolio auf den Markt gebracht. Was ist passiert? Mit verschiedenen einzigartig gestalteten, anpassbaren Layouts, die auf den neuesten visuellen Trends basieren und auf verschiedene Branchen und Berufe zugeschnitten sind, können Nutzer das Erscheinungsbild ihrer Marke auf unkomplizierte und strukturierte Weise anpassen und so ihre Arbeit… Hier weiterlesen