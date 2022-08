EXKLUSIV: Virtuelles Veranstaltungszentrum wird gebaut, um die persönliche Metaverse-Konferenz zu erweitern

TerraZero und VentureBeat schließen sich zusammen, um ein virtuelles Veranstaltungszentrum in Decentraland, einer Plattform für virtuelle 3D-Welten, aufzubauen. Das Veranstaltungszentrum wird rechtzeitig zur MetaBeat eröffnet, einer Live-Veranstaltung, die sich auf das Metaversum und damit verbundene Technologien konzentriert und am 3. und 4. Oktober 2022 in San Francisco stattfindet. Die Konferenz wird voraussichtlich mehr als 1.500 Metaverse-Entscheidungsträger und Vordenker von Roblox… Hier weiterlesen