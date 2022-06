EXKLUSIV: Anpassung von Cannabis-Inhaltsstoffen

Es ist möglich, Cannabis biotechnisch so zu verändern, dass die THC-Produktion entweder ganz ausgeschaltet oder auf ein höheres Niveau gebracht wird! Ein Biotech-Unternehmen aus Fort Wayne, US-Bundesstaat Indiana, hat einen Weg gefunden, genau das zu tun. Nach früheren Erfolgen erweitert Growing Together Research Inc. (GTR) seine Forschungs- und Produktentwicklungskapazitäten, um die Konzentration von THC in Cannabis Sativa zu verändern. Anfang… Hier weiterlesen