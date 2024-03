EXASOL Aktie: Das wars mit den guten Zeiten!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei Exasol liegt der RSI7 aktuell bei 66,67 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der RSI25, der weniger stark schwankt, liegt bei 70,72 und deutet darauf hin, dass Exasol überkauft ist. In diesem Punkt wird das Wertpapier daher als "Schlecht" eingestuft und insgesamt erhält Exasol ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Daher wird dieses Kriterium ebenfalls mit "Neutral" bewertet, da keine signifikanten Unterschiede in der Diskussion oder der Anzahl der Beiträge aufgetreten sind. Insgesamt bekommt Exasol daher für diese Stufe ein "Neutral".

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Anleger in den letzten Tagen überwiegend neutral gegenüber Exasol eingestellt waren. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen wurden jedoch überwiegend positiv aufgenommen. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Exasol daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion für die Anlegerstimmung.

In der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 2,86 EUR für den Schlusskurs der Exasol-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 2,61 EUR, was eine -8,74 Prozent Abweichung darstellt und zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem letzten Schlusskurs von 3,03 EUR (-13,86 Prozent Abweichung) unter dem gleitenden Durchschnitt und führt zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt erhält Exasol daher für die einfache Charttechnik eine "Schlecht"-Bewertung.