EXASOL Aktie: Das ist ein fast endgültiges Urteil!

Die Anlegerstimmung gegenüber Exasol war in den letzten Tagen grundsätzlich neutral, wie eine Diskussion in den sozialen Medien zeigt. Es gab fünf positive und zwei negative Tage, während an sieben Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils neutral. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Exasol daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

Ein weiterer Faktor bei der Einschätzung einer Aktie ist die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. In diesem Zeitraum zeigte die Aktie von Exasol eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine positive Rate der Stimmungsänderung. Somit erhält Exasol für diesen Faktor die Einschätzung "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 und 25 Tage für die Exasol-Aktie zeigt an, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Exasol-Aktie derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 verläuft bei 3,02 EUR, während der Aktienkurs (2.725 EUR) um -9,77 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich jedoch ein gleitender Durchschnittskurs von 2,48 EUR und entspricht somit einem "Gut"-Wert. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating auf Basis der technischen Analyse.