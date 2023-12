EXASOL Aktie: Das ist Wahnsinn!

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Exasol bei 3,12 EUR liegt, was einer Entfernung von +4,35 Prozent vom GD200 (2,99 EUR) entspricht. Dies signalisiert aus charttechnischer Sicht ein "Neutral"-Signal. Im Gegensatz dazu liegt der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, bei 2,54 EUR. Dies bedeutet, dass ein "Gut"-Signal vorliegt, da der Abstand +22,83 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Exasol-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls positiv, da vor allem in den sozialen Medien überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden. In den vergangenen Tagen beschäftigte sich der Meinungsmarkt weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Exasol, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien war eine Zunahme positiver Kommentare über Exasol zu beobachten. Die Aktie erhält daher eine "Gut"-Bewertung, da deutlich mehr über sie diskutiert wurde als normal und eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen ist.

Die Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Exasol auf 7-Tage-Basis als überverkauft eingestuft wird, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auf 25-Tage-Basis ist die Aktie jedoch weder überkauft noch überverkauft, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Exasol-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.