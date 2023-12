EXASOL Aktie: Ist das eine Gewinn-Chance?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument aus der technischen Analyse, um zu bestimmen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachtet man den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Exasol, so ergibt sich ein aktueller 7-Tage-RSI von 35,71 Punkten. Dies bedeutet, dass Exasol momentan weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "neutral" eingestuft wird. Auch beim 25-Tage-RSI liegt der Wert bei 35,48 und die Aktie erhält daher ebenfalls eine "neutral" Bewertung.

Die technische Analyse der letzten 200 Handelstage ergibt einen Durchschnitt von 3,01 EUR für den Schlusskurs der Exasol-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 3.005 EUR (-0,17 Prozent Unterschied) und wird daher aus charttechnischer Sicht ebenfalls als "neutral" bewertet. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 2,5 EUR, und da der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt liegt, ergibt sich in diesem Fall eine "gut" Bewertung. Somit erhält Exasol insgesamt für die einfache Charttechnik eine "gut" Bewertung.

Das Anleger-Sentiment, basierend auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien, war in den letzten zwei Wochen besonders positiv, mit acht Tagen, die von positiven Themen geprägt waren. Daher erhält die Aktie heute eine "gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Sentiments.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für Exasol in den vergangenen Wochen kaum verändert hat, weshalb die Aktie eine "neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war jedoch erhöht, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "gut" bewertet.