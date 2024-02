EXASOL Aktie: Gute Nachrichten, Gute Zahlen!

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass Exasol über einen längeren Zeitraum eine erhöhte Diskussionsintensität aufweist, was auf eine starke Aktivität im Netz hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung deutet hingegen auf eine neutrale Einschätzung hin. Insgesamt erhält Exasol in diesem Punkt die Bewertung "Gut".

In der technischen Analyse wird auf den gleitenden Durchschnittskurs verwiesen, der eine positive Entwicklung anzeigt. Der GD200 verläuft bei 2,92 EUR, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 3,225 EUR liegt, was einer positiven Abweichung von +10,45 Prozent entspricht. Auch der GD50 weist mit einem Kurs von 3,15 EUR eine positive Abweichung von +2,38 Prozent auf. Insgesamt erhält Exasol in der technischen Analyse die Bewertung "Gut".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Exasol eher neutral diskutiert, wobei überwiegend neutrale oder positive Stimmungen vorherrschten. Aktuell zeigt sich ein verstärktes Interesse der Anleger an positiven Themen, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) liegt bei 56,76 und deutet auf eine neutrale Einschätzung hin, ebenso wie der RSI25 mit einem Wert von 48,09.

Insgesamt ergibt sich für Exasol eine neutrale Gesamteinschätzung auf Basis der technischen Analyse und des Anleger-Sentiments.