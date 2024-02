EXASOL Aktie: Es hätte schlimmer kommen können!

Die Stimmung und das Interesse an der Aktie von Exasol in den sozialen Medien haben sich in den letzten Wochen kaum verändert. Daher wird die Aktie von uns mit "Neutral" bewertet. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, zeigt ebenfalls keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen. Auch hier erhält Exasol eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den jüngsten Diskussionen in den sozialen Medien stand auch die Aktie von Exasol im Fokus, wobei überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Exasol. Dies führt zu einer Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments als "Gut".

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ergibt derzeit ein "Schlecht"-Rating für die Aktie von Exasol. Der GD200 des Wertes liegt bei 2,91 EUR, während der Aktienkurs bei 2,51 EUR um -13,75 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auch der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der letzten 50 Tage ergibt aus Sicht des Aktienkurses eine Abweichung von -20,32 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht"-Wert führt. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, wobei ein Wert von 0 bis 100 möglich ist. Der RSI der Exasol liegt bei 81,68, was als überkauft betrachtet wird und daher zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 68, was als Indikator für eine neutrale Situation betrachtet wird und daher mit "Neutral" bewertet wird. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie die Einstufung "Schlecht".