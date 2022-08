EWL-Umfrage: Mehr als drei Viertel der in Deutschland arbeitenden Flüchtlinge aus der Ukraine sind gegen COVID-19 geimpft

Warschau, Polen (ots/PRNewswire) -77% der befragten ukrainischen Flüchtlinge, die in Deutschland und Polen leben und arbeiten, geben an, sich gegen COVID-19 geimpft zu haben. Dies geht aus der Studie „Ukrainische Flüchtlinge - Arbeitsaktivierung in Polen und in Deutschland" hervor, die von der EWL-Migrationsplattform und dem Zentrum für Osteuropastudien der Universität Warschau erstellt wurde.Die Studie, die an einer Gruppe von 800 Flüchtlingen aus der Ukraine durchgeführt wurde, die in Polen und Deutschland arbeiten, zeigt, dass die überwiegende Mehrheit, nämlich 77 %, gegen COVID-19 geimpft war. Aus der Umfrage der EWL-Migrationsplattform, die kurz vor dem Ausbruch des Krieges durchgeführt wurde, geht hervor, dass sich der Prozentsatz der geimpften Personen fast verdoppelt hat; damals lag er bei 42 %, wobei die Stichprobe ukrainische Staatsbürger umfasste, die in Polen arbeiten.Außerdem erklären sich 14% der in Deutschland beschäftigten Flüchtlinge aus der Ukraine bereit, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen, während dieser Prozentsatz in Polen 4% beträgt.„Unsere Umfrage zeigt, dass der Prozentsatz der geimpften Flüchtlinge, die in Polen und Deutschland eine Beschäftigung aufgenommen haben, doppelt so hoch ist wie der Prozentsatz aller geimpften Einwohner der Ukraine (36%), ein Drittel höher als der Prozentsatz der geimpften Einwohner Polens (59%) und gleich hoch wie die Impfquote in Deutschland (78%). Dies deutet einerseits auf ein hohes Bewusstsein für ukrainische Flüchtlinge hin und andererseits auf die effizienten Sur-Maßnahmen der Arbeitgeber in Deutschland und Polen, um die Sicherheit ihrer Mitarbeiter zu gewährleisten", sagt Michalina Sielewicz, Direktorin für internationale Entwicklung der EWL-Migrationsplattform.Eine besondere Rolle bei der Sensibilisierung für die Bedeutung der Impfung spielten nach Ansicht des Sachverständigen die sozialen Kampagnen, die von der Regierung, den Medien und den Arbeitgebern während der Pandemie durchgeführt wurden.Der Bericht „Ukrainische Flüchtlinge - Arbeitsaktivierung in Polen und Deutschland" wurde nach der Analyse der Ergebnisse einer soziologischen Studie erstellt, die vom 15. Juli bis 25. Juli 2022 in Polen und Deutschland von der EWL Migrationsplattform und dem Zentrum für Osteuropastudien an der Universität Warschau durchgeführt wurde. Sie befragte 800 ukrainische Staatsangehörige, die nach dem 24. Februar 2022 nach Polen und Deutschland kamen und dort eine Beschäftigung aufnahmen. Die vollständigen Ergebnisse der Umfrage werden in der ersten Septemberhälfte vorgelegt.Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1887920/EWL.jpgPressekontakt:Karolina Klages,karolina.klages@ewl.com.pl,+48 782 203 321Original-Content von: EWL, übermittelt durch news aktuell