EWE CIO Christian Arnold ist neuer CEO von PV-Anbieter EIGENSONNE

Berlin (ots) -"Nicht schnacken, sondern machen!": Profitabilität und Kreativität im FokusSeit 1. Juli 2023 übernimmt Christian Arnold (46) die Position des Geschäftsführers und CEO beim Photovoltaik-Anbieter EIGENSONNE. Der Chief Innovation Officer der EWE AG ersetzt die bisherigen Geschäftsführer des digitalisierten Handwerksbetriebs, Michael Aigner und Moritz Hau. Beide Co-Gründer bleiben EIGENSONNE als Shareholder verbunden.Klare Ziele: Profitabilität und WachstumIn seiner neuen Rolle liegt der Fokus von Christian Arnold auf dem Ausbau der Profitabilität und des Portfolios von EIGENSONNE. Ein besonderes Augenmerk widmet der neue CEO hierbei der Resilienz entlang der Wertschöpfungskette in einem dynamischen Marktumfeld und dem Innovationspotential im Unternehmen, um noch mehr Kund*innen maßgeschneiderte Lösungen für ihre persönliche Energiewende zu bieten. Die aktuelle Finanzierungsrunde wird der neue CEO des Solar-Scale-ups ebenfalls leiten.Die EIGENSONNE Mission: Solar einfach machenMit dem gelernten Handwerker und studierten Bauingenieur Christian Arnold holt sich die EIGENSONNE GmbH einen echten Profi für Innovation an Bord. Dadurch gewinnt der digitalisierte Handwerksbetrieb sechs Jahre nach seiner Gründung weitere Kompetenz in der Führung. Getreu dem Anspruch "Solar einfach machen" liegt der Fokus des Unternehmens sowohl auf Solarlösungen für Endverbraucher*innen wie PV-Anlage, Speicher und Wallbox als auch auf der Erschließung neuer Geschäftsfelder rund um Energy Services.Wer ist EIGENSONNEEIGENSONNE ist ein digitalisierter Handwerksbetrieb mit über 450 Mitarbeitenden. Wir bieten hochwertige Photovoltaikanlagen zum Kauf oder zur Miete. Unsere regionalen Montageteams installieren maßgeschneiderte Solarlösungen: deutschlandweit, smart & sauber.Mit Hauptsitz in Berlin und starken Partnern im Rücken ist unsere Vision, jedes Eigenheim Europas mit einer EIGENSONNE Solaranlage auszustatten. So ermöglichen wir Hausbesitzerinnen und Hausbesitzern, die Energiewende aktiv mitzugestalten.