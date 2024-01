EV Resources Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie der Ev neutral ist. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 für sieben Tage ergibt einen Wert von 28,57, was eine "Gut"-Empfehlung darstellt. Der RSI25 für 25 Tage beträgt 44,74, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Gut"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Ev eher neutral diskutiert. An fünf Tagen dominierten positive Themen, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Aktuell sind es vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird der Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung gegeben.

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Ev konnte in den vergangenen vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes verzeichnet werden, weshalb die Aktie mit einem "Schlecht" bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz hat sich leicht verringert, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse ist die Ev mit einem Kurs von 0,012 AUD inzwischen +20 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage lautet die Einstufung ebenfalls "Gut", da die Distanz zum GD200 sich auf +20 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Gut" eingeschätzt.