EVZ Aktie: So schnell kann es gehen

Die technische Analyse der Evz-Aktie betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen über einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index (RSI). Aktuell wird die Evz mit einem RSI-Wert von 66,67 als "Neutral" eingestuft, da sie weder überkauft noch -verkauft ist. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein RSI25-Wert von 40, was ebenfalls einer "Neutral"-Einstufung entspricht. Insgesamt wird die RSI für die Evz daher als "Neutral" bewertet.

Der gleitende Durchschnittskurs der Evz beläuft sich auf 0,15 AUD, während der aktuelle Kurs bei 0,155 AUD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt +3,33 Prozent, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 0,14 AUD, was einem Abstand von +10,71 Prozent entspricht und somit als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Gut" bewertet.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung der Evz-Aktie über einen längeren Zeitraum deuten auf eine "Neutral"-Einstufung hin. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls einer Einschätzung als "Neutral"-Wert entspricht. Insgesamt ergibt sich damit für die Evz in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Die Anleger-Stimmung bei Evz in den sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. In den Diskussionen der vergangenen Wochen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt. Damit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einstufung zur Anleger-Stimmung.