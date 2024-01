EVZ Aktie: Mehr als nur gute Zahlen!

Die technische Analyse der Evz-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,15 AUD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (0,175 AUD) um +16,67 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 0,15 AUD, was einer Abweichung von +16,67 Prozent entspricht. Somit erhält die Aktie in diesem Zeitraum ebenfalls ein "Gut"-Rating.

Das Anleger-Sentiment für die Evz-Aktie ist neutral. In den sozialen Medien wurden in letzter Zeit vor allem negative Themen rund um Evz diskutiert, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt.

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz bei Evz, weshalb auch hier eine neutrale Bewertung vorliegt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Evz-Aktie zeigt, dass das Wertpapier sowohl über die letzten 7 Tage als auch über die letzten 25 Handelstage als überverkauft eingestuft wird. Der RSI-Wert beträgt aktuell 25 bzw. 27,78, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs also ebenfalls ein "Gut"-Rating für die Evz-Aktie.