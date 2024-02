EVS Broadcast Equipment Aktie: Das dürfte jetzt erst richtig interessant werden

Der Relative Strength Index (RSI) der Evs Broadcast Equipment liegt bei 32,84 und deutet auf eine neutrale Situation hin, weder überkauft noch überverkauft. Dieser Wert wird durch die Bewegungen des Aktienkurses innerhalb von 7 Tagen indiziert. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 45, was ebenfalls als neutral eingestuft wird.

In Bezug auf den Branchenvergleich erzielte die Evs Broadcast Equipment in den letzten 12 Monaten eine Performance von 70,27 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Kommunikationsausrüstung"-Branche eine Outperformance von +70,27 Prozent bedeutet. Auch im "Informationstechnologie"-Sektor lag die Performance mit 70,27 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Die Dividendenrendite der Evs Broadcast Equipment liegt aktuell bei 2,59 Prozent, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 0 Prozent. Dies führt zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie.

In fundamentalen Kriterien zeigt sich die Aktie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 7,92 auf einem ähnlichen Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Daher erhält die Aktie auf fundamentaler Basis eine "Neutral"-Bewertung.