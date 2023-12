EVN ADR-Anleger wird’s freuen!

Weitere Suchergebnisse zu "Hilton":

Der Relative Strength Index (RSI) der Evn liegt bei 15,56 und deutet auf eine überverkaufte Situation hin, was als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 32, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Daher wird die Aktie in dieser Kategorie insgesamt als "Gut" eingestuft.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen des Versorgungssektors hat die Aktie von Evn im letzten Jahr eine Rendite von 71,4 Prozent erzielt, was 66,12 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Evn liegt bei 9,49, was 42 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 16,38. Dies weist auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung als "Gut" aus fundamentaler Sicht.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung in der Diskussion über Evn. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Zusammenfassend erhält die Aktie aufgrund ihrer überverkauften Situation, der überdurchschnittlichen Rendite, der Unterbewertung aus fundamentaler Sicht und des neutralen Sentiments in den sozialen Medien insgesamt eine Bewertung als "Gut".