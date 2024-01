EVN ADR Aktie: Wie reagieren Sie darauf?

Der Aktienkurs von Evn wird im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" mit einer Rendite von 60,71 Prozent bewertet, was mehr als 58 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Stromversorger" verzeichnete eine mittlere Rendite von 3,12 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei Evn mit 57,59 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien zum Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Evn diskutiert, wobei an vier Tagen positive Themen überwogen, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen dominierten jedoch hauptsächlich negative Themen. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Signal der technischen Analyse und betrachtet die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen. Mit einem RSI-Niveau von 52,94 wird die Evn-Aktie als "neutral" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 38,54 und signalisiert ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Somit ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

In Bezug auf die fundamentale Analyse weist die Evn-Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 9,54 auf, was 42 Prozent niedriger ist als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Stromversorger" (16,37). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung als "Gut" aus Sicht der fundamentalen Analyse.