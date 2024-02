EVN ADR Aktie: Was kann da noch kommen?

Das österreichische Energieunternehmen Evn wird derzeit von Analysten als unterbewertet eingestuft. Dies ergibt sich aus einem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 9,54, das unter dem Branchendurchschnitt von 15,97 liegt. Die Fundamentalanalyse deutet somit auf eine positive Bewertung hin.

Die technische Analyse zeigt jedoch gemischte Signale. Der gleitende Durchschnittskurs der Evn liegt bei 23,91 EUR, während der aktuelle Kurs bei 23 EUR liegt, was einer Distanz von -3,81 Prozent entspricht und zu einer neutralen Bewertung führt. Darüber hinaus liegt der GD50 bei 26,68 EUR, was einer Distanz von -13,79 Prozent entspricht und somit zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeichnet sich ein überwiegend negativer Trend ab. In den sozialen Medien dominiert eine negative Einstellung gegenüber Evn, mit drei positiven und vier negativen Tagen sowie drei unklaren Tagen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind größtenteils negativ, was zu einer insgesamt schlechten Einschätzung der Anlegerstimmung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese für Evn 2,89 Prozent, nur geringfügig über dem Durchschnitt von 2,74 Prozent. Dies führt zu einer neutralen Bewertung der Dividendenpolitik des Unternehmens.

Insgesamt ergibt sich somit ein gemischtes Bild für Evn, mit Hinweisen auf eine unterbewertete fundamentale Bewertung, jedoch gemischten Signalen in der technischen Analyse und einer überwiegend negativen Anlegerstimmung.