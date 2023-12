EVN ADR Aktie: Mehr als nur gute Zahlen!

Weitere Suchergebnisse zu "Centrica":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Durch die Analyse der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Wertpapiers über einen bestimmten Zeitraum kann der RSI bestimmt werden. Für die Evn-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 17, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist. Daraus ergibt sich ein "Gut"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und zeigt, dass die Evn-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Wertpapier für den RSI25 als "Neutral" eingestuft. Die Analyse der RSIs ergibt insgesamt ein "Gut"-Rating für die Evn-Aktie.

In Bezug auf die technische Analyse ist der Kurs der Evn-Aktie von 28,2 EUR derzeit um +6,98 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50) entfernt, was eine kurzfristige Einschätzung von "Gut" ergibt. Über die letzten 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt (GD200) +23,09 Prozent, was ebenfalls zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Mit einem KGV-Wert von 9,49 ist die Evn-Aktie deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt im Bereich "Stromversorger" (Branchen-KGV: 16,29), was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

In Bezug auf die Dividende weist die Evn-Aktie derzeit eine Dividendenrendite von 2,91 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 4,58 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.