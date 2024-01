EVI Industries, tut es schon wieder!

Die technische Analyse der Evi Industries-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 23,38 USD lag, während der aktuelle Kurs bei 23,73 USD liegt. Dies ergibt eine Abweichung von +1,5 Prozent und führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, der bei 25,12 USD liegt, ergibt sich eine Abweichung von -5,53 Prozent zum aktuellen Kurs. Diese kurzfristige Analysebasis führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse ergibt sich eine Rendite von 8,55 Prozent im vergangenen Jahr. Im Vergleich zum Durchschnitt des Sektors "Industrie" liegt Evi Industries jedoch 140,27 Prozent unter dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" beträgt 242,04 Prozent, wobei Evi Industries aktuell 233,49 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt waren gegenüber Evi Industries. Es gab überwiegend positive Themen und keine negative Diskussion. An zwei Tagen waren die Anleger eher neutral eingestellt. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind jedoch vornehmlich neutral, weshalb Evi Industries eine "Gut"-Einschätzung auf der Basis der Stimmungsanalyse erhält. Insgesamt wird das Unternehmen von der Redaktion für die Anlegerstimmung mit einem "Gut"-Rating bewertet.

In fundamentalen Kriterien hat die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 41,72, was über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Der durchschnittliche KGV der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" beträgt 31, wodurch sich ein Abstand von 33 Prozent ergibt. Aufgrund des verhältnismäßig hohen KGV wird die Aktie als "teuer" bezeichnet und erhält daher auf fundamentaler Basis ein "Schlecht"-Rating.