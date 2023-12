EVI Industries Aktie: Das sollte Ihnen zu denken geben!

Das Unternehmen Evi Industries schüttet derzeit keine Dividende aus, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von Handelsunternehmen und Distributoren zu einem niedrigeren Ertrag von 17,04 Prozentpunkten führt. Die Ausschüttungspolitik des Unternehmens wird daher als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Evi Industries einen Wert von 45,21 auf, was über dem Branchendurchschnitt von 30,64 liegt. Aus dieser Sicht wird die Aktie als überbewertet eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Evi Industries-Aktie um +6,52 Prozent vom gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage abweicht, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auf der Basis des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird das Unternehmen für die einfache Charttechnik mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Die Stimmung in der Internet-Kommunikation hat sich für Evi Industries in den vergangenen Wochen deutlich eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zudem wurde eine verringerte Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.