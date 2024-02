EVI Industries Aktie: Wer dachte es könnte nicht schlimmer sein …

Die Evi Industries bewegt sich derzeit mit einem Kurs von 21,12 USD um -6,59 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung "Schlecht". Über die vergangenen 200 Tage hinweg beträgt die Distanz zum GD200 -11,19 Prozent, was zu einer insgesamt "Schlecht" Einstufung führt.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Über sieben Tage hinweg zeigte das Stimmungsbarometer eine positive Richtung. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Evi Industries gesprochen. Daher wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor "Industrie" hat die Evi Industries im vergangenen Jahr eine Rendite von 19,45 Prozent erzielt, was jedoch 224,87 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" beträgt 407,27 Prozent, wobei die Evi Industries aktuell 387,82 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt "Handelsunternehmen und Distributoren" wird die Evi Industries als überbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 40,15, was einen Abstand von 25 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 32,16 bedeutet. Daher ergibt sich auf fundamentaler Basis eine "Schlecht"-Empfehlung.