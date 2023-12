EVI Industries Aktie: Finger Weg!

Die Dividendenrendite von Evi Industries liegt mit 0 % deutlich unter dem Branchendurchschnitt für Handelsunternehmen und Distributoren, der bei durchschnittlich 16,97 % liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aufgrund des niedrigeren Ertrags.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Evi Industries ist ein wichtiger Indikator für die Stimmung unter den Anlegern. In den sozialen Medien wurden zuletzt vor allem negative Meinungen über die Aktie veröffentlicht. Insgesamt wurde sich in den letzten Tagen jedoch nicht stark mit positiven oder negativen Themen rund um Evi Industries beschäftigt, was zu einer insgesamt negativen Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der zeigt, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI von Evi Industries liegt momentan bei 58,39 Punkten, was auf ein neutrales Rating hinweist. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 54,47 ein neutrales Rating. Somit erhält Evi Industries insgesamt eine neutrale Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

In den letzten 12 Monaten konnte Evi Industries eine Performance von 8,55 % erzielen. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" im Durchschnitt um 238,76 % gestiegen, was eine Underperformance von -230,21 % für Evi Industries bedeutet. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Industrie"-Sektors lag die Rendite von Evi Industries mit 138,32 % unter dem Durchschnittswert. Diese Unterperformance führt zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie.