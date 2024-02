EVI Industries Aktie: Davon kann keine Rede sein!

Der Relative Strength Index, oder RSI, ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt. Für Evi Industries liegt der RSI bei 49,14, was auf eine "Neutral"-Bewertung hinweist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 45, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Die Dividendenrendite von Evi Industries beträgt derzeit 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zur "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche, die eine Dividendenrendite von 17,01 aufweist, erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es keine signifikante Veränderung in der Kommunikation über Evi Industries in den letzten Wochen. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Diskussionen über die Aktie weist ebenfalls auf ein "Neutral"-Rating hin, da über Evi Industries nur unwesentlich mehr oder weniger diskutiert wurde als normal. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

In technischer Hinsicht zeigt der aktuelle Kurs der Evi Industries-Aktie eine Distanz von -6,94 Prozent vom GD200 (23,77 USD), was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, weist einen Kurs von 22,7 USD auf, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Zusammenfassend wird der Kurs der Evi Industries-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.