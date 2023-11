EVI Industries Aktie: Ein Crash wie aus dem Lehrbuch!

Der Aktienkurs von Evi Industries hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 23,05 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche im Durchschnitt um 13,3 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +9,75 Prozent für Evi Industries bedeutet. Im "Industrie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 31,6 Prozent, wobei Evi Industries 8,55 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Die Überperformance im Branchenvergleich und die Unterperformance im Sektorvergleich führen zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende weist Evi Industries derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 16,82 Prozent. Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche beträgt -16. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Evi Industries-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

In fundamentalen Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Evi Industries bei 45,01, was über dem Branchendurchschnitt von 29,36 liegt. Aus dieser Sicht ist die Aktie derzeit überbewertet und erhält eine "Schlecht"-Bewertung.

Bei der Einschätzung der weichen Faktoren, wie der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz, hat die Aktie von Evi Industries in den vergangenen Monaten positive Signale gezeigt. Die Diskussionsintensität war erhöht, was auf eine gesteigerte Aktivität im Netz hindeutet, und die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls positiv. Aufgrund dieser Faktoren erhält Evi Industries insgesamt eine "Gut"-Wertung.

Diese Bewertungen zeigen, dass Evi Industries sowohl in fundamentalen als auch in weichen Faktoren gemischte Signale sendet. Anleger sollten diese Informationen bei ihrer Entscheidungsfindung berücksichtigen.