EVG startet Urabstimmung über unbefristete Bahn-Streiks

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Die Eisenbahnergewerkschaft (EVG) will ihre Mitglieder in einer Urabstimmung darüber entscheiden lassen, ob die Deutsche Bahn bestreikt wird. Diese Abstimmung werde "ab sofort" vorbereitet, teilte die EVG am Donnerstag in Berlin mit. "Bei Zustimmung von 75 Prozent der Beteiligten wird der Bundesvorstand dann über Streiks, auch über einen längeren möglichen Zeitraum, beschließen", sagte EVG-Vorsitzender Martin Burkert.

Man sei aber nach wie vor verhandlungsbereit. Die Durchführung der Urabstimmung könne vier bis fünf Wochen in Anspruch nehmen. In dieser Zeit seien auch Warnstreiks nicht ausgeschlossen. Am Mittwoch hatte die EVG die Tarifverhandlungen mit der Bahn für gescheitert erklärt. Die Gewerkschaft kritisierte die angebotene Laufzeit von 27 Monaten als "deutlich zu lang" sowie die angebotene Lohnerhöhung als "zu niedrig und zu spät". Zuletzt hatte die Bahn nach eigenen Angaben einen Festbetrag, 2.850 Euro Inflationsausgleich und "weitreichende strukturelle Verbesserungen" in Aussicht gestellt.

Foto: über dts Nachrichtenagentur