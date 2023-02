EVE Energy erhöht die Produktionskapazität von Strom- und Energiespeicherbatterien, um dem schnellen Wachstum der Branche gerecht zu werden.

Jingmen, China (ots/PRNewswire) -- EVE Energy eröffnet vier Batteriewerke mit einer Gesamtkapazität von 73 GWh.- Spatenstich für eine 60-GWh-Superfabrik, die bis 2024 in Betrieb genommen werden soll.EVE Energy („EVE"; SHE 300014), eines der weltweit führenden Unternehmen für Batterietechnologie, hat als Reaktion auf die erheblich gestiegene Marktnachfrage die Produktion in den Batteriewerken der Abschnitte 6, 7, 8 und 9 in Jingmen in der Provinz Hubei mit einer Gesamtkapazität von 73 GWh aufgenommen. Anlässlich der Inbetriebnahme veranstaltete das Unternehmen eine Zeremonie und legte gleichzeitig den Grundstein für den Bau einer 60-GWh-Superfabrik, ebenfalls in der zentral-chinesischen Stadt.Während der Zeremonie stellte Dr. Yuan Dingding, Chief Technical Officer für Lithium Iron Phosphate Batteries of EVE, die Arbeit des Unternehmens an Innovationen im Bereich Schnellladetechnologie vor. Sein Produkt, eine 130-Ah-LFP-Zelle, wurde in SUV-Fahrzeugen mit 800-V-Batteriesystemen eingesetzt.Die Gesamtinvestitionen von EVE in die vier in Betrieb genommenen Produktionsstätten belaufen sich auf mehr als 16,6 Milliarden CNY. Unternehmensvorsitzender Dr. Liu Jincheng kommentierte, kommentierte, dass die Fertigstellung und Inbetriebnahme der Teilanlagen 6, 7, 8 und 9 es dem Unternehmen ermögliche, über ausreichende Produktionskapazitäten für jede Produktrichtung innerhalb der neuen Energieindustriekette zu verfügen.Unter den vier neuen Fabriken wird die Fabrik 16 in Abschnitt 6 LF280K-Batterien produzieren, das Vorzeigeprodukt des Unternehmens, das hauptsächlich im Bereich der Energiespeicherung eingesetzt wird. Die neuen Kapazitäten werden Versorgungsengpässe auf dem Energiespeichermarkt wirksam abfedern.Fabrik 14 in Abschnitt 7 wird große zylindrische Leistungsbatterien produzieren, ein strategisches Produkt für EVE. Die Anlage verfügt über eine selbstgestaltete Produktionslinie und hochintelligente Ausrüstung, die den mittleren und oberen Markt für Elektrofahrzeuge mit hochwertigen Batterieprodukten mit einem Kostenvorteil versorgt. Die Produkte wurden von weltweit renommierten Automobilherstellern nominiert.Das Werk 15 in Abschnitt 8 wird Lithium-Eisen-Zellen und integrierte Batteriepakete für Pkw herstellen, die für die neueren Automobilhersteller geeignet sind, die Autos in intelligenten Fabriken bauen wollen. Es fördert die Erforschung der Materialrückgewinnung und des Recyclings als Teil der Umweltschutzverpflichtungen des Unternehmens unter Verwendung von Ökostrom.Fabrik 18 in Abschnitt 9 wird Energiespeicherprodukte und Lithium-Eisen-Zellen für Nutzfahrzeuge produzieren. Nach der Fertigstellung wird das Werk die Lieferkapazitäten auf Märkten wie digitale Energie, Standort-Energie, photovoltaische Energiespeicherung und Logistikfahrzeuge erhöhen.Seitdem sich das Unternehmen im Jahr 2012 für die Stadt Jingmen als Produktionsstandort entschieden hat, hat es umfassende Investitionen getätigt und Erweiterungen in verschiedenen Bereichen der Industriekette unterstützt, und so in Zentralchina den größten Cluster der Industrie für Strombatterien geschaffen.Das Unternehmen kündigte bei der Zeremonie auch Pläne für den Start des 60-GWh-Super-Factory-Projekts an, ein wichtiger Schritt, damit Jingmens Batteriespeicherkapazität die 200-GWh-Marke überschreitet. Wei Na, General Manager im Lithium-ion Battery Factory Planning Department stellte die Highlights der Anlage vor. Es soll die weltweit größte Fabrik mit einer einzigen Einheit und integriertem und digitalem Design sein, was die Effizienz der Kapazitäten erheblich steigert und die Produktionskosten senkt. Nach ihrer Fertigstellung wird die Superfabrik über eine jährliche Produktionskapazität von 60 GWh für das Flaggschiff der nächsten Generation, die LF560K-Batterie, verfügen.Weitere Informationen über die gesamte Produktionskapazität von EVE Energy finden Sie unter EVE Energy (https://www.evebattery.com/en/bms).Informationen zu EVE EnergyDas 2001 gegründete und 2009 in Shenzhen börsennotierte Unternehmen EVE Energy hat sich zu einem globalen Unternehmen auf dem Markt entwickelt, das Kerntechnologien und umfassende Lösungen für Verbraucher- und Energiebatterien anbietet, insbesondere für das Internet der Dinge und den Energiesektor. Derzeit hat EVE Energy ein Forschungsinstitut mit 60 Ärzten und über 3.100 interdisziplinären Forschungs- und Entwicklungsingenieuren in den Bereichen Materialien, Elektrochemie, Strukturdesign und elektronisches Schaltungsteil eingerichtet und über 5.870 nationale Patente in China erhalten. Das Unternehmen hat eine Road Map zur Verringerung des Kohlendioxidausstoßes mit einer Reihe von Maßnahmen zur Reduzierung des Energieverbrauchs, des Herstellungsprozesses, der Lieferkette und des Ressourcenmanagements eingeführt und erhielt den Namen „National Green Factory". Inzwischen nutzt EVE Energy seine BIM-Technologie, um genaue und zuverlässige Daten für das Projektmanagement bereitzustellen, wodurch insgesamt 2.533 Tonnen Standardkohle eingespart und 16.000 Tonnen CO2 -Emissionen jährlich reduziert wurden.Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2005639/New_Technology_Trend_LFP_Batteries.jpgFoto – https://mma.prnewswire.com/media/2005640/Section_6_7_8___9_Jingmen.jpgFoto – https://mma.prnewswire.com/media/2005642/3.jpgFoto – https://mma.prnewswire.com/media/2005641/2.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/eve-energy-erhoht-die-produktionskapazitat-von-strom--und-energiespeicherbatterien-um-dem-schnellen-wachstum-der-branche-gerecht-zu-werden-301755992.htmlPressekontakt:Ivy Wang,pw_brand@evebattery.comOriginal-Content von: EVE Energy Co., Ltd, übermittelt durch news aktuell