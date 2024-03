Beijing, 26. März 2024 (ots/PRNewswire) -Vom 15. bis 17. März fand das 10. China EV100 Forum im Diaoyutai State Guesthouse in Beijing statt. In diesem Jahr feiert das Forum sein 10-jähriges Bestehen. Rückblickend auf das vergangene Jahrzehnt hat die Branche der Fahrzeuge mit neuer Energie rasche Fortschritte gemacht; mit Blick auf das neue Jahrzehnt wird sie zu einem Vorreiter der Innovation. Die Frage, wie die Entwicklungsvorteile der neuen Energiefahrzeuge kontinuierlich gefestigt und ausgebaut werden können, steht im Mittelpunkt des öffentlichen Interesses in allen Bereichen des Lebens.Wang Shengyang, der Gründer, Vorsitzende und Geschäftsführer von NOVOSENSE Microelectronics, war eingeladen, an dem Forum teilzunehmen und hielt einen Vortrag zum Thema „Evolutionstrends analoger Chips in der Welle der Automotive Intelligence", in dem er den Gästen erläuterte, wie NOVOSENSEs analoge Chiptechnologie die automobile Intelligenz fördert.Intelligentere KarosserieDie heutige rasante Entwicklung von Innovationen im Bereich der Automobilanwendungen wird durch die sich weiterentwickelnden elektrischen und elektronischen Architekturen von Automobilen vorangetrieben: von verteilten zu domänenbezogenen und dann zu zentralisierten Architekturen. Mit der zunehmenden Integration von Systemen mit höherer Leistungsdichte werden neue Anforderungen an die Chips in diesen Systemen definiert. Nehmen wir als Beispiel die Body Domain Controller. NOVOSENSE kann High-Side- und Low-Side-Schaltchips mit mehreren Kanälen und geringerem On-Widerstand sowie eFuse-Chips mit intelligenter Stromverteilungskurvensteuerung anbieten, die die Anforderungen von Body-Domain-Controllern an intelligentere Knoten, höhere Leistungsdichte und intelligente Stromverteilung erfüllen können.Für eine große Anzahl von Szenarien, die eine Motorsteuerung erfordern, wie z.B. die Verstellung von Rückspiegeln, Klimaanlagen, Fensterhebern, elektrischen Sitzen und elektrischen Heckklappen, integrieren Body-Domain-Controller die Funktionen traditioneller verteilter Steuergeräte-Aktoren und Systeme, die die Anforderungen an die Hardware-Plattform und die Funktionsintegration für Motortreiber-Chips erfüllen. Um einer Vielzahl von Lasten gerecht zu werden, müssen die Chips außerdem Diagnose- und Schutzfunktionen für mehrere Lasttypen implementieren. NOVOSENSE bietet eine vielfältige Auswahl an Motortreiber-Chips. Die Motortreiberlösungen integrieren mehrkanalige Treiber oder IGBT/SiC, bieten flexible Softwarekonfigurationen für Motorlasten unterschiedlicher Leistungsstufen und unterstützen umfangreiche Diagnose- und Schutzmechanismen, was vielfältige und umfassende Designoptionen für Motorsteuerungsanwendungen bietet.Darüber hinaus ist die Frage, wie die Kommunikation von Automobilsystemen mit mehreren Knoten, hoher Geschwindigkeit und hoher Stabilität auf kleinerem Raum und in einer komplexeren elektromagnetischen Umgebung erreicht werden kann, eine der wichtigsten Herausforderungen für die Karosserie-Intelligenz. NOVOSENSEs CAN SIC, NCA1462-Q1 für Kraftfahrzeuge kann eine Übertragungsrate von ≥8Mbps erreichen, wenn mehrere Knoten in einem Sternnetz verbunden werden, und eine gute Signalqualität mit hoher EMV-Leistung mit NOVOSENSEs patentierter Klingelunterdrückungsfunktion aufrechterhalten, was dazu beiträgt, ein robusteres Kommunikationssystem im Fahrzeug aufzubauen und die Intelligenz des Fahrzeugs zu fördern.Mehr personalisierte LichtinteraktionVon Halogenscheinwerfern, die „die Straße erhellen", über LED-Durchgangslichter, die rhythmisch und kühl sind, bis hin zu den heutigen komplexen Multi-Pixel-Displays für interaktiven Ausdruck werden interaktive Multi-Pixel-Scheinwerfer und sanfte, dynamische Rücklichter immer mehr zur Standardausstattung intelligenter Autos, und das Scheinwerfer-Beleuchtungssystem erfüllt zusätzlich zur Gewährleistung der Fahrsicherheit auch den Bedarf an individuellem Ausdruck.Mit der zunehmenden Anzahl von LED-Perlen muss der LED-Treiber für die Beleuchtung jeder einzelnen Perle mehr Kanäle auf einem einzigen Chip integrieren, um eine höhere Stromtreiberfähigkeit und einen besseren Diagnose- und Fehlerschutz zu ermöglichen. Der von NOVOSENSE gelieferte LED-Treiberchip integriert bis zu 24 Kanäle auf einem einzigen Chip, unterstützt eine stärkere Stromtreiberfähigkeit und vollständige Schutzfunktionen für den Schaltkreis, was den Verbrauchern ein sicheres Fahrvergnügen ermöglicht, während sie mit Hilfe von bunten Lichtern einen ganz persönlichen Ausdruck erzielen.Effizienteres WärmemanagementsystemIm Gegensatz zur Wärmeaustauschmethode herkömmlicher, auf Verbrennungsmotoren basierender Kraftstofffahrzeuge erfordern neue, auf elektrischer Energie basierende Fahrzeuge ein intelligenteres und effizienteres Wärmemanagementsystem, um die Temperatur der Batterie, des Motors, der Klimaanlage und anderer zugehöriger Komponenten und des Systems zu koordinieren und zu steuern, um eine längere Lebensdauer und einen längeren Betrieb zu erreichen und gleichzeitig die Funktionssicherheit der Fahrzeuge zu gewährleisten.Derzeit werden Wärmemanagementsysteme von verteilten Architekturen auf effizientere integrierte Architekturen umgestellt. Systemdesigns, die Domänencontroller mit großer Rechenleistung zur gleichzeitigen Steuerung mehrerer BLDC-Motoren verwenden, werden immer beliebter, während das Design des Ersatzes domänengesteuerter MCUs durch intelligente BLDC-Vorsteuerungen mit integrierten Aushärtungsalgorithmen aus Gründen der Kostensenkung allmählich in den Vordergrund rückt. Der hochintegrierte Kleinmotorentreiber-SoC NSUC1610 von NOVOSENSE realisiert eine effiziente Echtzeitsteuerung von Kleinmotoranwendungen durch die Integration einer ARM-Core-MCU, eines 4-Wege-Halbbrückentreibers und einer LIN-Schnittstelle auf einem einzigen Chip. Er wird häufig in Anwendungen wie elektronischen Expansionsventilen, AGS und elektronischen Entlüftungen in Wärmemanagementsystemen eingesetzt. Mit einem umfassenden Produktangebot in den Bereichen Sensorik, Signalkette und Power Management bietet NOVOSENSE Lösungen für intelligente, sichere und effiziente Thermomanagementsysteme aus einer Hand.Wang Shengyang bemerkte: „Im vergangenen Jahr haben wir die rasante Entwicklung der neuen Energiefahrzeuge miterlebt. Dahinter steht die effiziente Synergie der gesamten industriellen Kette und der Lieferkette. Als Unternehmen für Analog- und Mixed-Signal-Chips stellen wir fest, dass Innovationen in der Chiptechnologie eine immer wichtigere Rolle bei der Entwicklung der neuen Energiefahrzeugindustrie spielen. Wir werden unsere starken lokalen Supportkapazitäten nutzen und eng mit unseren Kunden zusammenarbeiten, um die gemeinsame Innovation zu beschleunigen und weiterhin dazu beizutragen, die Vorteile bei der Entwicklung neuer Energiefahrzeuge zu konsolidieren und auszubauen, während wir der Branche wettbewerbsfähigere Chip-Produkte anbieten."Informationen zum EV100 ForumDas EV100 Forum zielt darauf ab, die Entwicklung von Elektrofahrzeugen zu fördern, die Grenzen von Branchen, Disziplinen, Eigentumsverhältnissen und Sektoren zu überwinden und ein Entwicklungsforum zu schaffen, das die Integration mehrerer Bereiche und die gemeinsame Innovation durch Forschung und Austausch fördert. Es ist als inoffizielles und gemeinnütziges politisches und akademisches Forschungsinstitut und dritte Denkfabrik des Staates im Bereich der Elektrofahrzeuge positioniert. Es führt hauptsächlich Forschungen zu wichtigen Themen im Zusammenhang mit der Entwicklung der Elektrofahrzeugindustrie durch und organisiert eine breite Palette von thematischen Seminaren und jährlichen Foren.