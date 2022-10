EU zahlt Polen rund 145 Millionen Euro Hilfe für Ukraine-Flüchtlinge

WARSCHAU (dpa-AFX) - Die EU-Kommission hat Polen bei der Aufnahme von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine mit bislang 144,6 Millionen Euro unterstützt. Von den Geldern, die aus zwei unterschiedlichen EU-Fonds stammen, seien 68,4 Millionen Euro in die direkte Hilfe für die Flüchtlinge geflossen, teilte das Innenministerium in Warschau am Mittwoch mit. Weitere 76,2 Millionen Euro habe man in die Verbesserung der Infrastruktur der EU-Außengrenze investiert. Polen und die Ukraine verbindet eine mehr als 500 Kilometer lange Grenze.

Polen hat seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine eine sehr große Zahl von Flüchtlingen aus dem Nachbarland aufgenommen. Wie viele es genau sind, lässt sich allerdings schwer sagen. Manche Flüchtlinge reisen in westliche EU-Länder weiter, andere lassen sich in Polen nicht registrieren - in der Hoffnung auf eine baldige Rückkehr in ihre Heimat. Nach Angaben der Regierung in Warschau von Mitte September leben 1,3 Millionen Kriegsflüchtlinge dauerhaft in Polen./xx/DP/ngu