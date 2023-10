EU will weiter mit palästinensischen Behörden zusammenarbeiten

BRüSSEL (dts Nachrichtenagentur) - Die Europäische Union will weiter mit den palästinensischen Behörden zusammenarbeiten. Dies sei notwendig, um eine "regionale Eskalation" zu verhindern, heißt es in einem Abschlussdokument nach Tagung der 27 EU-Staats- und Regierungschefs vom Freitag. Die Europäische Union sei "bereit, zu einer Wiederbelebung des politischen Prozesses auf der Grundlage der Zweistaatenlösung beizutragen, einschließlich durch die Friedenstag-Initiative (Peace Day Effort), und sie begrüßt diplomatische Friedens- und Sicherheitsinitiativen und spricht sich für die baldige Ausrichtung einer internationalen Friedenskonferenz aus", heißt es in dem Dokument weiter.

Erneut verurteilte der EU-Rat den Angriff der Hamas auf Israel vom 7. Oktober und unterstrich, "dass Israel das Recht hat, sich im Einklang mit dem Völkerrecht und dem humanitären Völkerrecht zu verteidigen", wie es wörtlich hieß. Die Hamas müsse alle Geiseln ohne Vorbedingungen unverzüglich freilassen.

