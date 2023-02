BRüSSEL (dts Nachrichtenagentur) - Die Europäische Union verspricht der Ukraine "maximale militärische Unterstützung". Das sagte EU-Ratspräsident Charles Michel am Donnerstag nach einer Ratssitzung, an der auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj als Gast persönlich in Brüssel teilgenommen hatte. Die EU unterstütze einen "Friedensgipfel", um die "territoriale Integrität" der Ukraine wiederherzustellen, so der Ratspräsident.

Er werde sich auch dafür einsetzen, dass der Rat seiner Verantwortung gerecht werde, was einen möglichen Beitritt der Ukraine zur Europäischen Union angehe. Die Ukraine habe hier bereits große Fortschritte gemacht, sagte Michel. "Russland muss einen Preis zahlen für die Zerstörung und das Blut, das vergossen wurde", ergänzte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Die EU-Kommission werde in Kürze das zehnte Sanktionspaket vorschlagen, das sich gegen politische und militärische Führer aus Russland richten und Exportverbote beinhalten soll. Auch "Propagandavertreter" Russlands würden verfolgt - ausdrücklich auf Anregung des ukrainischen Präsidenten hin. Schließlich werde bereits über die Einrichtung eines Gerichtes beraten, um den Krieg aufzuarbeiten, sagte von der Leyen.

