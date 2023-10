EU startet Luftbrücke nach Ägypten für Gazastreifen

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die EU plant eine Luftbrücke für Hilfsorganisationen im Gazastreifen. Die Flüge sollen noch diese Woche starten und beispielsweise Medikamente für die Hilfsorganisation Unicef nach Ägypten bringen, teilte die EU-Kommission in Brüssel am Montag mit. Von dort könnten die Hilfsgüter weiter in den Gazastreifen transportiert werden.

"Die katastrophale humanitäre Lage in Gaza steht kurz davor, ihren Höhepunkt zu erreichen", sagte der zuständige EU-Kommissar Janez Lenarcic. Treibstoff, Wasser, Nahrungsmittel und Medikamente müssten die Menschen in Gaza sofort erreichen.

Die EU-Kommission hatte am Wochenende angekündigt, die Hilfe für den Gazastreifen unverzüglich um 50 Millionen Euro auf insgesamt mehr als 75 Millionen Euro aufzustocken./rew/DP/stw