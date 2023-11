EU: Zulassung von Unkrautvernichter Glyphosat wird verlängert

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Zulassung des umstrittenen Unkrautvernichters Glyphosat wird in der EU um zehn Jahre verlängert. Es werde aber neue Auflagen und Einschränkungen geben, teilte die EU-Kommission am Donnerstag in Brüssel weiter mit./mjm/DP/mis