EU-Umweltagentur: Zustand der europäischen Natur weiterhin nicht gut

KOPENHAGEN (dpa-AFX) - Um die Natur in Europa steht es nach Angaben führender Umweltexperten weiterhin nicht gut. Trotz ihrer wichtigen Funktion unter anderem für das menschliche Wohlbefinden und den Klimaschutz befinden sich viele Lebensräume und Arten in der EU in einem mangelhaften oder schlechten Zustand, wie die Europäische Umweltagentur EEA in einem am Dienstag veröffentlichten Bericht schrieb. Nur bei einem sehr kleinen Teil habe sich die Lage in den vergangenen Jahren gebessert. Geschädigte Ökosysteme wie Flüsse, Seen, Feuchtgebiete und Wälder müssten wiederhergestellt und die gesunden geschützt werden.

In dem Bericht betont die in Kopenhagen ansässige EU-Behörde die Bedeutung der Wiederherstellung der Natur und eines besseren Managements der europäischen Ökosysteme etwa für die menschliche Gesundheit, die Lebensmittelsicherheit und den Schutz vor den Folgen des Klimawandels. Dringend brauche es abgestimmte Wiederherstellungsbemühungen sowohl in den bestehenden Schutzgebieten als auch außerhalb, zum Beispiel in bewirtschafteten Wäldern, auf Agrarflächen, in Meeren sowie in städtischen Gebieten.

Weltweit werden nach EEA-Angaben derzeit 75 Prozent der Landflächen und 66 Prozent der Ozeane stark durch menschliche Aktivitäten verändert. In der EU befinden sich demnach 81 Prozent der geschützten Lebensräume, 39 Prozent der geschützten Vögel und 63 Prozent anderer geschützter Arten in mangelhaftem oder schlechtem Zustand. Mehrere Faktoren wie die Landnutzung durch Menschen, die Umweltverschmutzung und die Klimakrise tragen zum Verlust der Artenvielfalt bei.

Schutzgebiete machen derzeit 26 Prozent der Land- und 12 Prozent der Meeresfläche der EU aus. Sie allein reichten jedoch nicht aus, um den Niedergang der Natur umzukehren, warnte die EEA. Es werde geschätzt, dass mindestens 259 000 Quadratkilometer an geschützten Gebieten wiederherstellungsbedürftig seien - das entspricht etwa 70 Prozent der Landfläche von Deutschland./trs/DP/nas