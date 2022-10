EU-Sprecher: Angriffe auf Kiew kommen Kriegsverbrechen gleich

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Ein Sprecher des Europäischen Auswärtigen Dienstes (EEAS) hat die Attacken auf Kiew und andere ukrainische Städte als Kriegsverbrechen bezeichnet. "Diese Angriffe sind barbarische und feige Angriffe", sagte er am Montag in Brüssel. Sie zeigten nur, dass Russland sich für eine Taktik mit gezielten und wahllosen Bombardierungen der Zivilbevölkerung entschieden habe. "Dies verstößt gegen das humanitäre Völkerrecht, und diese wahllose Bombardierung von Zivilisten kommen einem Kriegsverbrechen gleich", sagte er. Die EU werde der Ukraine weiter in allen notwendigen Bereichen zur Seite stehen./mjm/DP/stk