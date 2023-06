BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Vor dem Treffen der EU-Agrarminister am kommenden Dienstag in Luxemburg hat Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) für eine tragfähige Lösung zur Reduktion von Pestiziden in der Landwirtschaft geworben. "Aus meiner Sicht sind vor allem Fragen zu der Gebietskulisse und dem Referenzzeitraum, der den Reduktionszielen zugrunde gelegt werden soll, zu klären. Unser Ziel sind Regelungen, die etwa auch für Sonderkulturen wie den Obst- und Weinbau tragfähig sind", sagte Özdemir am Freitag.

"Entscheidend ist, dass die Verhandlungen vorankommen und Regeln erreicht werden, mit denen in Europa Pflanzenschutz und der Schutz der Artenvielfalt praxistauglich zusammengebracht werden", so der Grünen-Politiker. "Es ist in Deutschlands Interesse, dass EU-weite Standards für das Reduktionsniveau etabliert werden - und damit gleiche Wettbewerbsbedingungen gelten." Hinsichtlich neuer Fischerei-Regeln, über die am Dienstag ebenfalls gesprochen werden soll, sagte Özdemir: "Beim Fischereipaket werden wir den aus meiner Sicht sehr ausgewogenen Ratsschlussfolgerungen zustimmen, mit denen wir den Weg zu nachhaltigerer Fischerei ebnen."

Foto: über dts Nachrichtenagentur