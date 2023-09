EU-Nachhaltigskeits-Reporting für Medienhäuser ab Geschäftsjahr 2025 verpflichtend

Bremen (ots) -MSP und die BTC bieten spezielles "ESG-Forum" für Medienhäuser am 23./24. November in Bremen mit unternehmensspezifischem Maßnahmenplan an / Vorab-Information durch kostenloses Webinar am 28. September /Bremen, 20. September 2023 - Mit der EU-Richtlinie "Corporate Sustainability Reporting Directive" (CSRD) besteht ab 2026 auch für Medienunternehmen beginnend mit dem Geschäftsjahr 2025 eine Berichtspflicht über die eigenen Nachhaltigkeitsleistungen. Betroffen von diesem zusätzlichen Leistungskomplex für die EU sind alle Verlagshäuser, die zwei der drei folgenden Kriterien erfüllen: mehr als 250 Mitarbeiter, über 40 Millionen Euro Netto-Umsatz oder eine Bilanzsumme von mehr als 20 Millionen Euro.Die MSP Medien Systempartner GmbH & Co. KG hat in Kooperation mit den renommierten Nachhaltigkeitsexperten der BTC Business Technology Consulting AG, Oldenburg, ein auf die speziellen Belange von Medienhäusern ausgerichtetes "1. ESG-Forum" entwickelt, das die aktuellen gesetzlichen Vorgaben der EU-Taxonomie-Verordnung und der CSRD-Nachhaltigkeitsberichterstattung sowie die Regularien-konforme Umsetzung im Verlag beinhaltet. Das "1. ESG-Forum" am 23. und 24. November 2023 in Bremen bietet einen ganzheitlichen Überblick über die künftigen Berichtspflichten und zeigt firmenindividuell anhand konkreter Handlungsempfehlungen auf, welche Vorbereitungen bereits im Vorfeld in den Medienhäusern getroffen werden müssen. "Das ESG-Forum bietet ein echtes Lösungsversprechen, das bei diesem komplexen Thema Weiterbildung, Nachhaltigkeitsberatung und Unternehmensanalyse in einem Paket vereint", erklärt MSP-Projektleiter Maximilian Wappler.Über interaktive Sessions werden individuelle Strategien inklusive einer Roadmap auf dem Weg zu einem ganzheitlichen, integrierten Nachhaltigkeitsmanagement aufgesetzt. Das "1. ESG-Forum" richtet sich an Fach- und Führungskräfte sowie an Mitarbeiter aus Controlling, IT, Rechnungswesen sowie dem Nachhaltigkeitsmanagement. In der Vorbereitung zur Veranstaltung werden von der BTC AG ein Sustainability Readiness Check (SRC) und weitere Vorklärungen durchgeführt. Die Teilnahme am "1. ESG Forum" ist auch im Team möglich. Bis zu vier Mitarbeiter eines Medienhauses können zum Festpreis von 3.000 EUR plus Mehrwertsteuer teilnehmen. Da die Teilnehmerzahl limitiert ist, empfiehlt sich eine zeitnahe Anmeldung: https://medien-systempartner.de/esg-forum/Pressekontakt:Maximilian Wappler, MSP Medien SystempartnerTel. +49 421 9579 7547, Mobil +49 151 1939 7332E.Mail: maximilian.wappler@medien-systempartner.deOriginal-Content von: MSP Medien Systempartner GmbH & Co. KG in Bremen, übermittelt durch news aktuell