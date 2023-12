EU-Kommission will Schutzstatus für Wölfe herabstufen

BRüSSEL (dts Nachrichtenagentur) - Die Europäische Kommission spricht sich für eine Lockerung der Schutzregeln für Wölfe aus. Man schlage vor, den Status des Wolfs von "streng geschützt" zu "geschützt" herabzustufen, teilte die EU-Kommission am Mittwoch mit. Hintergrund sei eine neue Datenlage zu wachsenden Populationen und ihren Folgen.

"Die Rückkehr des Wolfs ist eine gute Nachricht für die Artenvielfalt in Europa. Die Dichte der Wolfsrudel in einigen europäischen Regionen ist inzwischen jedoch zu einer echten Gefahr geworden, insbesondere für die Nutztierhaltung", sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Die lokalen Behörden forderten größere Flexibilität für das aktive Management kritischer Wolfspopulationen. "Dies sollte auf europäischer Ebene erleichtert werden, und der von der Kommission heute eingeleitete Prozess ist ein wichtiger Schritt dahin", so die CDU-Politikerin. "Ich bin fest überzeugt, dass wir gezielte Lösungen finden können und werden, um nicht nur die biologische Vielfalt, sondern auch die Lebensgrundlage unserer Landbevölkerung zu schützen." Im nächsten Schritt liegt es an den Mitgliedstaaten, über den Vorschlag zu entscheiden.

