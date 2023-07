EU-Kommission: Milliarden aus Emissionshandel für saubere Technologie

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Mit 3,6 Milliarden Euro aus dem Emissionshandel will die EU-Kommission 41 Großprojekte aus dem Bereich saubere Technologien in Europa unterstützen - darunter 7 in Deutschland. Gefördert werden sollen Projekte aus verschiedenen Branchen wie etwa dem Zement- und Stahlsektor, im Bereich nachhaltige Kraftstoffe sowie der Wind- und Solarenergie, wie die Brüsseler Behörde am Donnerstag mitteilte.

Das Geld werde zur Ökologisierung wichtiger Sektoren der europäischen Wirtschaft beitragen - insbesondere derjenigen, "die schwer zu dekarbonisieren sind", hieß es.

Die geförderten Projekte sollen demnach alle vor 2030 in Betrieb genommen werden. Sie hätten das Potenzial, in ihren ersten zehn Betriebsjahren 221 Millionen Tonnen CO2-Emissionen zu vermeiden.

Der Emissionshandel gilt als das wichtigste Instrument des europäischen Klimaschutzprogramms. Dabei müssen etwa Unternehmen die Verschmutzungszertifikate kaufen, wenn sie Kohlendioxid (CO2) ausstoßen. Das soll einen Anreiz dafür schaffen, weniger CO2 zu produzieren./xx/DP/jha