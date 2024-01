EU-Kartellwächter gegen Amazon: 1,4 Milliarden Dollar iRobot-Deal steht vor dem Aus

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

E-Commerce-Riese vor Blockade: FTC bereitet US-Klage vor, um Übernahme abzuwehren – Deal steht auf der Kippe.

E-Commerce-Riese Amazon wurde am Donnerstag mitgeteilt, dass der Deal voraussichtlich abgelehnt werden würde. Die Federal Trade Commission (FTC) bereitete eine US-Klage vor, um die Übernahme zu blockieren. Der Vorschlag von Amazon.com Inc. in Höhe von 1,4 Milliarden US-Dollar zur Übernahme von Roomba-Hersteller iRobot Corp. wird von der europäischen Wettbewerbsbehörde voraussichtlich abgelehnt.

Die Befürchtung besteht, dass der Deal anderen Herstellern von Staubsaugerrobotern schaden wird. Bei einem Treffen am Donnerstag mit Vertretern der Europäischen Kommission wurde dem E-Commerce-Giganten mitgeteilt, dass der Deal voraussichtlich abgelehnt wird, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen berichten.

Eine endgültige Entscheidung bedarf noch der formellen Zustimmung der politischen Führung der EU und ist bis zum 14. Februar fällig. Amazon hat keinen Kommentar abgegeben. Die Aktien des in Bedford, Massachusetts ansässigen iRobot fielen im vorbörslichen Handel um 36%. Der Spread des Deals weitete sich am Donnerstag auf 28 $ aus.

Das Wall Street Journal berichtete als erstes über die erwartete Entscheidung aus dem Treffen. Der Deal dürfte auch in den USA auf Widerstand stoßen. Laut mit der Angelegenheit vertrauten Personen, entwirft die Federal Trade Commission eine Klage, die darauf abzielt, die Übernahme zu blockieren.

Die drei Kommissare der FTC haben noch nicht über eine Herausforderung abgestimmt oder sich mit Amazon in einem abschließenden Treffen über den möglichen Fall beraten, sagten die Personen, die unter der Bedingung der Anonymität, um eine laufende Untersuchung zu diskutieren, darum baten.

Es wurde allgemein erwartet, dass die EU-Kommission der Übernahme widerstehen würde, nachdem sie letzten Monat Bedenken geäußert hatte, dass Amazon möglicherweise versucht, seine dominante Position als Online-Händler zu nutzen, um iRobot-Produkte gegenüber denen der Konkurrenz bevorzugt zu behandeln.

Der kommissarische Wettbewerbschef der EU, Didier Reynders, sagte, dass Amazon fair auf alle auf seiner Plattform angebotenen Staubsaugerroboter verpflichtet sein müsse. Amazon lehnte es ab, Zugeständnisse zu machen, um die Bedenken der EU auszuräumen. Stattdessen bereitet das E-Commerce-Unternehmen bereits eine juristische Herausforderung gegen die Entscheidung der Kommission vor, so eine mit der Angelegenheit vertraute Person.

Es wäre die zweite große Technologie-Fusion, die in den letzten Monaten vom EU-Regulierer blockiert wird, der im September Booking Holdings Inc.'s 1,6 Milliarden Euro ($1,7 Milliarden) Angebot für Schwedens Etraveli Group abgelehnt hatte. Booking legte Einspruch gegen diese Entscheidung ein.

Die Ablehnung der EU für die iRobot-Übernahme verdeutlicht die Spannungen zwischen den Einzelhandelsaktivitäten von Amazon und seinen Ambitionen für das Smart-Home-Ökosystem um seine Sprachassistentin Alexa. Die FTC hat auch Bedenken geäußert, dass der Deal Amazon zu viel Kontrolle über den Markt für Smart-Home-Geräte geben würde und möglicherweise die Privatsphäre der Nutzer verletzen könnte, indem es dem Unternehmen Zugang zu Daten über ihre Häuser gewährt.

Analysten sagen, dass die Entscheidung der EU für Amazon ein relativ geringer Rückschlag ist, da das Unternehmen die Ressourcen hat, um Alternativen zum Deal zu verfolgen. "Amazon kann auch ohne iRobot seine Strategie für die Heimvernetzung weiterverfolgen", sagte Gil Lauria von D.A. Davidson & Co. in einem Interview und fügte hinzu: "Das ist ein sehr kleiner Deal für ein sehr großes Unternehmen."

Die Einsätze für iRobot sind möglicherweise größer. Das Unternehmen, das Roboterstaubsauger pionierstes, hat seit einem Höhepunkt der Nachfrage während der Pandemie im Jahr 2021 um fast die Hälfte nachgegeben, Angesichts der wachsenden Konkurrenz von niedriger preisigen Herstellern.

Die Aktien des Unternehmens sind seit Monaten gefallen, aus der Befürchtung heraus, dass der Deal blockiert würde. Im letzten Jahr musste es eine Finanzierung von 200 Millionen Dollar sichern, und Amazon senkte sein Angebot pro Aktie um rund 15%.

Die Entscheidung der EU stellt es erneut gegen die britische Kartellbehörde, die dem Deal grünes Licht gegeben hatte, nachdem sie festgestellt hatte, dass er einen begrenzten Wettbewerb auf dem britischen Markt haben würde. Die britische Wettbewerbskommission hat sich auch von ihren europäischen Kollegen dadurch abgegrenzt, dass sie dem Booking-Deal und, mindestens in der Anfangsphase, dem Erwerb von Microsoft Corp. von Activision Blizzard Inc. nicht zustimmte.

Die CMA hat später ihre Position zur Microsoft-Activision-Fusion geändert. Als Amazon im Jahr 2022 seine Absicht bekannt gab, iRobot zu kaufen, wurde die Übernahme als Möglichkeit bewertet, dass der E-Commerce-Gigant seine Präsenz auf dem wachsenden Markt für Smart-Home-Geräte ausweiten könnte. Neben der Integration seiner Sprachassistentin Alexa in mehrere Geräte, hat das Unternehmen auch einen persönlichen Roboter namens Astro veröffentlicht.

In der Anfangszeit hatte Astro Schwierigkeiten, Häuser mit komplizierten oder ungewöhnlichen Grundrissen zu kartieren und zu navigieren, etwas woran iRobot bereits seit Jahren mit Roombas arbeitet. Astro ist immer noch nur für eingeladene Käufer verfügbar, mehr als zwei Jahre nach seiner Einführung, und Amazon plant nun, eine Sicherheitsausgabe an Unternehmen zu verkaufen, berichtete Bloomberg im November.

Obwohl für ein Unternehmen der Größe von Amazon klein, wäre eine Übernahme von iRobot die viertgrößte in seiner Geschichte und würde nur die Übernahmen von Whole Foods Market, dem Filmstudio MGM und dem concierge Healthcare-Dienst One Medical übertreffen.

Insgesamt sagte Luria, dass sich das Umfeld für Fusionen von Big Tech verschlechtert hat. "Es ist schwierig für große Technologieunternehmen, derzeit etwas zu übernehmen. Und es wird wahrscheinlich schwieriger werden. Es gibt eine globale - oder sagen wir zumindest eine transatlantische - Allianz, um zu verhindern, dass Technologieunternehmen durch Übernahmen expandieren und so den Wettbewerb einschränken."

